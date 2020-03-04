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Esenyurt’ta boş dairedeki bavuldan sis bombası, barut, elektronik parçalar ve  kablolar çıktı

İstanbul Esenyurt'ta boş bir dairede emlakçı tarafından bulunan bavullardan birinin içinde sis bombası, barut, elektronik parçalar ve kablolar çıktı.

16:23 -
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Esenyurt’ta boş dairedeki bavuldan sis bombası, barut, elektronik parçalar ve  kablolar çıktı

Esenyurt Mehter Çeşme Mahallesi’nde bulunan bir rezidanstaki boş bir daireyi kontrole gelen emlakçı dairede 3 bavul ve çok sayıda poşet gördü.

Bavulları ve poşetleri dışarı çıkartan emlakçı bavullardan birinin içinde sis bombası, barut, elektronik parçalar ve kablolar görünce durumu hemen polise haber verdi.

Uzman ekiplerin olay yerindeki incelemesi sürüyor. Foto: DHA

Olay yerine gelen polis ekipleri ilk incelemenin ardından olay yerine bomba imha uzmanlarını çağırdı. Rezidans’ın çevresinde geniş güvenlik önlemi alınırken uzman ekiplerin incelemesi sürüyor. (DHA)

bomba Çeşme Esenyurt Haber istanbul Polis sis
Son güncelleme: 16:37 04.03.2020
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