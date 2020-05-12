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Esenyurt’ta damat dehşeti! 3 ay önce kayınpederi ile kayınvalidesini öldürmüş

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde İran uyruklu olduğu öğrenilen 35 yaşındaki Muhammed Khodarahmi, bugün İran Konsolosluğu'na giderek 3 ay önce kayınpederi ile kayınvalidesini öldürdüğünü ve iki kişinin cansız bedenlerini parçalayarak derin dondurucuda sakladığını söyledi. Evde yapılan aramada, iki kişinin cesetlerine ulaşıldı.

20:51 -
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İran uyruklu olduğu öğrenilen Muhammed Khodarahmi (35) bugün İran Konsolosluğu’na giderek 3 ay önce kayınpederi ile kayınvalidesini öldürdüğünü ve cesetleri Esenyurt Mehterçeşme Mahallesi’nde bulunan evlerindeki derin dondurucuda sakladığını söyledi.

Bunun üzerine gözaltına alınan Khodarahmi, Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi.

Şüpheli emniyetteki sorgusunda kayınvalidesi ve kayınpederini 3 ay önce öldürüp cesetlerini derin dondurucuda sakladığını söyleyerek, evin adresini verdi.

Olay yeri inceleme ekipleri, evde incelemeler yaptı.

İncelemelerde, Khodarahmi’nin ifadesinde belirttiği gibi, kayınvalidesi ile kayınpederini öldürüp cesetlerini parçalara ayırdıktan sonra, poşetleyerek derin dondurucuda sakladığı ortaya çıkarıldı.

Ekiplerin incelemesi sürüyor. DHA

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Son güncelleme: 22:12 12.05.2020
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