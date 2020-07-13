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Esenyurt’ta dehşet! 8 kişi kamyonetle gelip bıçakladı

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bir motosiklet ve kamyonetle gelen 8 kişilik grup, alacak konusunda tartıştıkları bir kişiyi bıçaklayarak kaçtı.

17:53 -
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Olay, saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Güvenlik kamerası ve cep telefonu kamerası ile kaydedilen dehşet anları görüntülerinde, kimlikleri belirlenemeyen kişiler kamyonet ve bir motosikletle İnönü Mahallesi 367 Sokak’taki camcı dükkanına geldikten sonra iş yeri sahibini sopa ve bıçaklarla yaraladı.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Saldırganlar geldikleri gibi kaçarken, polis ve 112’den yardım istedi. Gelen ekipler yaralıyı hastaneye kaldırırken, 3 kişi gözaltına alındı. Olayın alacak anlaşmazlığından kaynaklandığı belirtildi. DHA

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