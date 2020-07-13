Esenyurt’ta işçilerin kaldığı konteynerlerde yangın

İstanbul&#8217;ın Esenyurt ilçesindeki bir şantiyede işçilerin kaldığı konteynerlerde yangın çıktı.. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede kontrol altına alındı.. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken soğutma çabaları sürüyor.. aip('pageStructure', {"pageUrl":"https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/esenyurtta-iscilerin-kaldigi-konteynerlerde-yangin-5927915","pageCanonical":"https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/esenyurtta-iscilerin-kaldigi-konteynerlerde-yangin-5927915","pageType":"yazi","pageIdentifier":5927915,"pageCategory1":"sozcu","pageCategory2":"Gu00fcndem","pageCategory3":"","pageCategory4":"","pageCategory5":"","pageTitle":"Esenyurt&#8217;ta iu015fu00e7ilerin kaldu0131u011fu0131 konteynerlerde yangu0131n"});aip('newsArticle', {"identifier":5927915,"url":"https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/esenyurtta-iscilerin-kaldigi-konteynerlerde-yangin-5927915/","headline":"Esenyurt&#8217;ta iu015fu00e7ilerin kaldu0131u011fu0131 konteynerlerde yangu0131n","articleBody":"","articleSection":"Gu00fcndem","keywords":"["Esenyurt","istanbul","yang\\u0131n"]","image_1":"https://i.sozcu.com.tr/wp-content/uploads/2020/07/13/iecrop/esenyurtyangindha_16_9_1594629321.jpg","author":"Hazar u015eahsuvar","dateCreated":"2020-07-13 11:32:37","datePublished":"2020-07-13 11:32:37","dateModified":"2020-07-13 12:26:27","info":"{"seo_news":"false"}"});