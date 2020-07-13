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Esenyurt’ta işçilerin kaldığı konteynerlerde yangın

İstanbul'un Esenyurt ilçesindeki bir şantiyede işçilerin kaldığı konteynerlerde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çok sayıda konteyner alev alev yandı.

11:32 -
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İstanbul’ın Esenyurt ilçesindeki bir şantiyede işçilerin kaldığı konteynerlerde yangın çıktı.

Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Yangında ölen ya da yaralanan olmazken soğutma çabaları sürüyor.

Esenyurt istanbul yangın
Son güncelleme: 12:26 13.07.2020
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