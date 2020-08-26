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Esenyurt’ta lüks sitede şoke eden ölüm

İstanbul'un Esenyurt ilçesindeki lüks bir sitenin 11. katında ailesi ile birlikte oturan bir kişi, süs havuzuna düşerek feci şekilde can verdi. Feci olay, sitenin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

13:29 -
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İstanbul’un Esenyurt ilçesine bağlı Koza Mahallesi'nde edinilen bilgiye göre, sabah saat 09.00 sıralarında sitenin 11. katında ailesi ile yaşayan Cemal Türköz (50), kahvaltı yaptıktan sonra hava almak için balkona çıktı. Bu sırada Türköz'ün yakınları aşağıdan gelen sesler üzerine balkona çıkınca Türköz'ü hareketsiz bir şekilde süs havuzunun içerisinde gördü.

ŞOK GEÇİRDİLER

Türköz'ün düştüğünü gören vatandaşlar ise hemen süs havuzuna girerek Türköz'ün cansız bedeni dışarı çıkardılar. Aşağı inen aile yakınları olay karşısında şok geçirerek uzun süre kendilerine gelemedi. (İHA)

Son güncelleme: 13:39 26.08.2020
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