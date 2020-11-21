Esenyurt’ta şaşkına çeviren olay; üstü market, altı meyhane

İstanbul Esenyurt’ta corona virüsü salgınını önleme amacıyla yapılan rutin denetimler sırasında ilginç bir manzara ortaya çıktı. Esenyurt Kaymakamı Vural Karagül’ünde katıldığı denetimler sırasında bir marketin alt katında bulunan depo alanının adeta meyhaneye çevrildiği ortaya çıktı.

Alt katta içki tüketen vatandaşlara hem corona tedbirlerinden hem de iş yeri açılış ruhsatı dışında faaliyet göstermekten dolayı mühürlenmesi için belediye ekiplerine bilgi verildi.

Aynı zamanda iş yerine perakende satış yapılması gereken yerde içki sunumu yapılmasından dolayı ilgili maddeden üst sınırdan ceza uygulandığı öğrenildi. (İHA)