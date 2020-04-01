Esenyurt’ta şok baskın! Pencereden kaçtılar

Corona virüsü salgınını engellemek amacıyla İçişleri Bakanlığı tarafından kahvehanelerin kapatılmasına karar verilmişti. Kararın ardından denetimlerini sıklaştıran İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri İnönü mahallesinde bulunan bir kahvehanenin ruhsatsız olarak faaliyette olduğunu belirleyince dün akşam saatlerinde baskın düzenledi.

Polisin baskınını fark eden bazı kişiler kahvehanenin penceresiden kaçmaya çalıştı. Durumu fark eden polis ekipleri kaçanları geri kahvehaneye getirdi. Yapılan baskında 26 kişiye Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’n 282. maddesinden işlem yapılırken, kahvehane sahibi Ersun Ç. gözaltına alındı.

BASKIN ANI KAMERADA





Söz konusu kahvehane zabıta ekiplerince mühürlenirken, baskın anı ise polis kamerasına yansıdı.