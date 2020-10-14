Esenyurt’ta taksici ile çekici şoförü arasında yol kavgası

İstanbul Esenturt’ta Eylül ayında iki taksi durağı arasında yolcu tartışmasıyla başlayan kavga silahlı saldırıyla son bulmuştu.

3 taksicinin öldürüldüğü kavga sonrası derinleştirilen soruşturmada taksi duraklarının çeteler tarafından idare edildiği ortaya çıkarılmış onlarca kişi gözaltına alınmıştı. Ruhsatsız olduğu tespit edilen duraklar ise belediye tarafından yerlerinden kaldırılmıştı.

KAVGA ANI KAMERADA

Taksici çetesi ve rant kavgalarıyla gündemde olan Esenyurt bu kez de bir taksici ile çekici şoförü arasında yaşanan yol verme kavgasına sahne oldu.

Fatih Mahallesi 19 Mayıs Bulvarı’nda taksici ile çekici şoförü iddiaya göre yol verme nedeniyle tartıştı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Tekmelerin yumrukların havada uçuştuğu kavga çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasına yansıdı. (İHA)