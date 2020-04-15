Esenyurt’ta vahşet! Yavru köpeğin başını kopartıp patilerini kestiler

Olay, Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi. Hayvanseverler, bir süre önce sahipsiz köpeklerin barınabilmesi için boş arazide ahşap kulübeler yaptı. Hayvanseverler buraya sokağa çıkma yasağı ilan edilen geçen hafta sonu da dahil her gün yem ve su bıraktı. Dün saat 22.00 sıralarında köpeklere mama ve su vermek üzere gelen bir kadın, köpek kulübesinin önünde başı gövdesinden ayrılmış, ön ve arka patileri kesilmiş yavru sokak köpeğini görünce polisi aradı.

Olay yerine sevk edilen polis ekipleri ve belediye görevlileri inceleme yaptı. Yavru köpeğin parçaları olay yeri inceleme ekibinin çalışmasının ardından poşete konuldu. Polis, köpeği bu hale getirenleri tespit için çalışmaya başlarken, bu durumu gören hayvanseverler gözyaşı döktü. (DHA)