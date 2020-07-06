Esenyurt’ta yine aynı görüntüler… Minibüste 35 yolcu

Yeni tip corona virüsü salgınını önleme amacıyla emniyet ekipleri kent genelinde minibüslere yönelik uygulamalarını artırdı. Esenyurt'ta da uygulama yapan ekipler içerisinde 12 kişi bulunması gereken bir minibüsü durdurdu. Minibüs içerisinde ayaktaki yolcular dahil toplamda 35 kişi çıktı.

Minibüs sürücüsünde hem hıfzıssıhha kanununa muhalefetten 3 bin 150 lira hem de fazla yolcu taşımaktan 105 lira idari para cezası uygulandı. Esenyurt’ta dün yapılan denetimlerde de bir minibüsten 30 yolcu çıkmıştı.

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