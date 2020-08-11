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Esenyurt’ta yine aynı manzara

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatı ile Türkiye genelinde yapılan corona virüsü denetimleri sırasında Esenyurt'ta yine benzer görüntüler ortaya çıktı. Esenyurt'ta durdurulan bir minibüsten 26'sı ayakta 40 kişi çıktı.

09:28 -
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Esenyurt’ta yine aynı manzara

Esenyurt Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ekipleri bu sabah erken saatlerde üç ayrı noktada denetim yaptı.

Ekipler 19 Mayıs Bulvarı üzerinde bir minibüsü durdururken 14 koltuklu araç içerisinde 26 yolcunun ayakta yolculuk ettiğini belirledi.

Araç sürücüsü, işe gitmek için bekleyenleri almaktan başka çare bulamadığını öne sürerken ekipler hıfzıssıhha kanununa muhalefet suçundan 900 TL para cezası kesti.

FOTO: İHA

Ayaktaki yolcular çaresiz kalırken, bir kadın yolcu “Fabrikadaki işime gidiyordum. Minibüs şoförü paramı da iade etmedi. Cebimde para da kalmadı. Şimdi ne yapacağım” diye yakındı.

MİNİBÜSÇÜNÜN TAVRI PES DEDİRTTİ

Durdurulan bir başka minibüs içinde de 10 yolcunun ayakta yolculuk ettiği belirlenirken, araç sürücüsü, kendisi ile röportaj yapmak isteyen gazetecilere bağırarak hakaret etti. (DHA)

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Son güncelleme: 09:29 11.08.2020
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