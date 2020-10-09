Esenyurt’taki çaresiz babanın çocukları geçici olarak devlet korumasına alındı

Esenyurt’a bağlı Pınar Mahallesi’nde bulunan 4 katlı binanın bodrum katındaki demir parmaklıkların arkasında sürekli ağlayan ikisi erkek üç küçük çocuğu görenler içeride kimse olmadığını görünce onlarla iletişime geçmeye çalışmıştı.

Türkçe bilmeyen çocukların aç olduğunu düşünen komşuları çocuklar için su, süt, bisküvi alarak onlara verirken durumu polise bildirmişti.

“EŞİM EVİ TERK EDİNCE ÇARESİZ KALDIM”

Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı Esenyurt Sosyal Hizmet Merkezi uzmanları baba ile bu sabah görüştü. Görevlilere Eşi evi terk ettiği için bir aydan bu yana çocuklara bakmak zorunda kaldığını, bu nedenle çalışamaz olduğunu anlattı.

Baba, uygun ortam sağlanıncaya kadar çocuklarına devlet koruması getirilmesi önerisini kabul etti. Bu arada hayırseverler de çaresiz babaya yardım gönderdiği öğrenildi.