Eşi eve berber çağırdı, coronadan hayatını kaybetti

Olay, Bağlar ilçesi Kaynartepe Mahallesi’nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre N.E. (55), yaklaşık 4 yıldır yatağa bağlı olan eşi M.E. ile birlikte corona virüsü tedbirleri kapsamında eve kapandı.

BİR HAFTA SONRA BELİRTİ GÖSTERDİ

İddiaya göre N.E., Ramazan Bayramı öncesinde eşinin tıraş edilmesi için eve berber çağırdı. Berberin eve gelmesinden bir hafta sonra N.E.’de corona virüsü semptomları görüldü.

Gittiği özel bir hastanede virüs teşhisi konulan N.E., Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Filyasyon ekipleri bunun üzerine yatağa bağlı olan eşi M.E.’ye de test uyguladı.

KADIN YOĞUN BAKIMDA EŞİ ÖLDÜ

Test sonuçları pozitif çıkan M.E. de yoğum bakıma alındı. M.E. 7 günlük yaşam savaşını kaybederken, N.E.’nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan filyasyon ekiplerinin berberin ve temas ettiği kişilerin tespiti için çalışmalarını sürdürüğü öğrenildi.

KİLİS’TE DE BİR KUAFÖR KAPATILDI

Son günlerde corona virüsü vakalarının arttığı Kilis'te, merkeze bağlı Gümüşsuyu köyü, Küplüce köyüne bağlı Oruçlu mezrası ile kent merkezindeki Helvacıoğlu Mahallesi'ne bağlı Miskinler Sokağı vakalar üzerine karantinaya alındı. Ayrıca kent merkezindeki bir kuaförün de faaliyeti geçici süre ile durduruldu. (İHA/DHA)