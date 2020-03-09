Eşi tarafından katledilen Pınar Umay’ın ailesinden ilk açıklama

İstanbul Fatih’te 8 Mart Dünya Kadınlar Günü arefesinde Pınar Umay, Baykan eşi Erhan Baykan tarafından 6 bıçak darbesiyle öldürülmüştü. Yaşanan vahşetin ardından Pınar Umay’ın ailesi açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada ‘#PınarUmayBaykan İÇİN ADALET! Bu çığlık, geçtiğimiz Cuma günü eşi tarafından kalbinden bıçaklanarak hayattan koparılan kızımız Pınar Umay Baykan için adalet çığlığıdır.’ diyen aile yaşanan vahşeti ‘Umay ailesi olarak kalbimize bir bıçak gibi saplandı ve yaşadığımız tarifsiz acıya rağmen, şiddet mağduru ve cinayet kurbanı tüm kadınlar için adalet mücadelesi vereceğimizi buradan tüm kamuoyuna duyurmak isteriz.’ sözleriyle kınadı.

İşte ailenin açıklaması:

“Kadın cinayetleri, gazetelerin “3. Sayfa” olarak adlandırılan bölümlerinde yer alan veya haber sitelerinin manşetlerinde birkaç saat yayınlanan bir durum olmaktan çok daha öte; tüm çıplaklığıyla gözlerimizin önünde duran devasa ve çok ciddi bir toplumsal sorun haline gelmiştir. Hemen ve derhal, devletin tüm imkanlarıyla ve büyük bir ciddiyetle müdahale etmesi gereken kanayan bir yaradır.

Kadın cinayetlerine son vermek adına devletimizin, sivil toplum kuruluşlarımızın ve duyarlı insanlarımızın acılı bir aileden çok daha fazlasını yapabileceğine inancımız tamdır. Bu nedenle #PınarUmayBaykan için Adelet çığlığı atıyoruz.

Saf ve iyi niyetli şekilde; hayatının baharında ve anneliği henüz tecrübe etmiş, kızına doyamadan aramızdan koparılan biricik kızımız Pınar'ımız için adalet istiyoruz.

Bundan önce katledilen kadınların sesi olduk, her seferinde bu son olsun dedik. Şimdi ise kendi kızımız için bir kere daha haykırıyoruz;

BU SON OLSUN, KADIN CİNAYETLERİ SON BULSUN…

Kamuoyuna saygılarımızla.“