Eşi ve arkadaşını öldüren şahıs yine dehşet saçtı!

Olay, Arnavutköy Anadolu Mahallesi Beyder Sokakta gerçekleşti. Muhittin Çiçek iş yerinde çalıştığı sırada silahla vurularak yaralandı.

İZİNİ KAYBETTİRDİ

Her iki bacağına isabet eden mermilerle yaralanan Muhittin Çiçek’in yardımına, iş yerindeki arkadaşları koştu. Saldırgan kaçarak izini kaybettirdi.

Bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalesinin ardından Muhittin Çiçek’i Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

EŞİ VE ARKADAŞINI ÖLDÜRMÜŞ

Polis tarafından yapılan araştırmada saldırganın, yaklaşık 6 ay önce eşi A.Y. ile çocukluk arkadaşı Murat O.’yu öldürdükten sonra kayıplara karışan İ.Y. olduğu tespit edildi. Polis, İ.Y.’yi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor. DHA