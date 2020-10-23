Eşine ısıtılmış bıçakla işkence yapan koca için 75 yıl hapis istendi

İstanbul Sancaktepe'de 2 Ekim'de eşi Eda A.'ya ısıtılmış bıçakla işkence yaptığı iddia edilen ve Kahramanmaraş'ta yakalanarak tutuklanan Mert A. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

EŞİNİN SİLDİĞİ FOTOĞRAFLARI GERİ YÜKLEDİ

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Mert A.'nın eşi Eda A.'nın telefonunu eline alıp bakmaya başladığı ve yüklediği bir programla Eda A.'nın silmiş olduğu tüm fotoğrafları geri yüklediği anlatıldı. Daha önceden Mert A.'nın eşi Eda A.'yı aldatması nedeniyle bir dönem Eda A.'nın da başka bir kişiyle fotoğrafları olduğu belirtildi. Mert A.'nın fotoğrafları görmesi üzerine hiçbir şey söylemeden Eda A.'nın vücudunun her tarafına vurduğunun kaydedildiği iddianamede, genç kadının elindeki telefonu zorla alarak nitelikli yağma suçunu işlediği aktarıldı.

‘BURADAN CENAZEN ÇIKAR' DİYE TEHDİT ETTİĞİ ANLATILDI

Mert A.'nın genç kadının telefonuna bakarak sinkaflı küfürler ettiği ve Eda A.'yı yaraladığı belirtildi. İddianamede, Eda A.'yı mutfağa götürerek aldığı bıçağı boğazına dayayıp, ‘konuş, anlat yoksa boğazını keserim öldürürüm. Buradan cenazen çıkar' diyerek bıçak ile tehdit ettiği aktarıldı.

Genç kadının ağladığı ve yalvardığı, Mert A.'nın bıçağı ocakta ısıttığı ve bıçak kızgın hal alınca Eda A.'nın ayak bileğini bıçağa dokundurduğu ve genç kadının bileğinin yandığı anlatıldı.

BIÇAĞI TEKRAR TEKRAR ISITMIŞ

İddianamede, Mert A.'nın bıçağı ocakta yeniden ısıttığı ve Eda A. ile zorla cinsel ilişkiye girdiği, Mert A.'nın ‘bıçak soğumuş' diyerek yeniden bıçağı ısıttığı ve genç kadının vücudunun çeşitli yerlerini yaktığı anlatıldı.

İddianamde Eda A.'nın telefonunun Mert A. tarafından zorla alınması nedeniyle genç kadının polise haber veremediği ve çocuklarıyla birlikte babasının evine gittiği belirtildi.

7 SUÇTAN TOPLAMDA 75 YIL 9 AYA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Savcılık, Mert A.'nın eşi Eda A.'ya yönelik “nitelikli yağma”, “nitelikli cinsel saldırı”, “nitelikli kişiyi hürriyetinden yoksun kılma”, “nitelikli kasten eşini yaralama”, “eşe karşı eziyet”, “zincirleme hakaret”, “silahla tehdit” suçlarından toplamda 23 yıl 5 aydan 75 yıl 9 aya kadar hapis ile cezalandırılmasını istedi.

SAVCILIK: EN ÜST SINIRDAN CEZA VERİLSİN

Savcılık iddianamede, birden çok suçu genç kadına yönelik ağır bir şekilde gerçekleştirmesi nedeniyle Mert A.'ya en üst sınırdan ceza verilmesini istedi. İddianame gönderildiği Anadolu Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.