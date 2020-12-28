Eşini bıçakla yaralayan kocaya müebbet istemi

Eskişehir’de boşanma aşamasındaki 1 çocuk annesi Öznur Sazları 16 yıl yerinden bıçakladığı iddiasıyla tutuklanan Harun Sazların yargılanmasına devam edildi. Eskişehir 3. Ağır Ceza Mahkemesinde duruşmada Öznur Sazlar ve avukatlar yer alırken, tutuklu olduğu cezaevinden SEGBİS bağlantısı kurulamadığı için sanık Harun Sazlar katılamadı.

Mahkeme savcısı sanık Harun Sazlar hakkında mütalaasını açıklarken, Adli Tıp Kurumu Başkanlığı 2. İhtisas Dairesi’nin raporuna göre 16 adet kesici delici alet yaralanması olduğu belirtilerek öldürmeye teşebbüs suçundan müebbet hapis, tehdit suçundan ise 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istedi.

Öznur Sazlar da kendisini 16 kez bıçaklayan eşinin cezalandırılmasını ve mütalaada istenen hapis cezalarının verilmesini talep etti. Davaya katılan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Vekili Avukat Murat Yurdakul da esas hakkındaki mütalaaya karşı sanığın en yüksek hadden cezalandırılmasını istediklerini söyledi.

DAVA İTİRAZ ÜZERİNE AĞIR CEZAYA SEVK EDİLMİŞTİ

Olay, geçen yıl Temmuz ayında yaşandı. 1 çocuk annesi Öznur Sazlar, boşanma aşamasındaki eşi Harun Sazlar tarafından 16 yerinden bıçaklandı. Kadın ağır yaralanırken, koca, polis tarafından yakalandı. Sevk edildiği adliyede tutuklanan Harun Sazlar hakkında 7’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde ‘kasten yaralama’ suçundan dava açıldı.

Davanın geçen yıl 3 Eylül günü görülen ilk duruşmasında, tutuklu sanık Sazlar, haftada 2 gün kolluk birimlerine imza vermesi şartı getirilerek, serbest bırakıldı. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın itirazı üzerine Harun Sazlar hakkında yeniden ‘tutuklama kararı’ çıkarıldı. İstanbul’da yakalanan Harun Sazlar, tutuklanarak Metris Cezaevi’ne konuldu. Eskişehir 7nci Asliye Ceza Mahkemesi, Adli Tıp Kurumundan gelen raporda, 16 bıçak darbesinden birinin ölümcül olduğunun bildirilmesi üzerine davayı görevsizlik kararı vererek Ağır Ceza Mahkemesine göndermişti. (DHA)

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