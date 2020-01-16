Eşini bıçakladıktan sonra çamaşır suyu içip intihar etti

Olay, dün akşam saatlerinde, Gaziantep’in Üçoklar Mahallesi’nde meydana geldi. Güllabi A. 19 yıllık eşi Hülya A. ile yaklaşık bir hafta önce tartıştıktan sonra evlerinin yakınlarında bulunan bekçiliğini yaptığı Salavat Camii’nde yaşamaya başladı.

KENDİSİNİ TUVALETE KİLİTLEDİ

Dün akşam saatlerinde camiye giden Hülya A. ile Güllabi A. arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Güllabi A., yanındaki bıçağı çekip, eşini elinden bıçakladı. Hülya A., kaçıp kendisini tuvalete kilitledi. Güllabi A. ise yaşamına son vermek için çamaşır suyu içti.

CEBİNDEN NOT ÇIKTI

Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ambulanslarla 25 Aralık Devlet Hastanesi’ne kaldırılan çiftten Güllabi A., doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Güllabi A.’nın cebinden ölümünden eşini sorumlu tuttuğuna dair not çıktığı iddia edildi. (DHA)