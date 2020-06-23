Eşini bıçaklayarak öldürdüğü öne sürülen Venera: Yanlışlıkla kendi bileğini kesmiş

Adana’nın Çukurova ilçesine Belediyeevleri Mahallesi’nde 10 yıllık evli ve 2 çocuk sahibi Mehmet Karakuş ile eşi Venera Karakuş, şiddetli geçimsizlik yaşamaya başladı.

Mehmet Karakuş, boşanmaya karar vererek başka eve taşınan Venera’nın evine 19 Haziran günü geldi. Çıkan tartışmada çift birbirlerini bıçakladı.

Vücudunun çeşitli yerlerinden bıçak darbesi alan Mehmet Karakuş yaşamını yitirdi.

“KENDİNİ YARALADI”

Tedavisinin ardından gözaltına alınan Venera Karakuş, polisteki ifadesinde eşiyle boşanma aşamasında olduğu için ayrı yaşadıklarını, buna rağmen eşinin akşam saatlerinde evine gizlice girip kendisini beklediğini öne sürerek şunları söyledi:

* Eve geldiğimde karşıma çıktı. Tartışma üzerine eline aldığı bıçakla bana saldırdı. Bıçağın sapıyla kafama defalarca vurdu.

* Bu sırada yanlışlıkla kendi bileğini kesmiş. Komşular gelince polise ve ambulansa haber vermişler.

* Eşimi ben öldürmedim. O kendi kendini yaraladı.

VENERA TUTUKLANDI

Gözünde morluk, dirseklerinde yara olduğu görülen Venera Karakuş, sevk edildiği adliyede tutuklanarak, Tarsus Kapalı Cezaevi’ne gönderildi. (DHA)