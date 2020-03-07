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Eşini bıçaklayarak öldürmüştü cinayeti itiraf etti

İstanbul Fatih'te yaşayan bankacı Pınar Baykan dün evinde bıçaklanarak öldürülmüştü. Gözaltına alınan Pınar Baykan'ın eşi Erhan Baykan sorgusunda eşini öldürdüğünü itiraf etti. Katil zanlısının sorguda ekonomik sıkıntılar nedeniyle eşiyle sık sık tartıştıklarını, son tartışmada da eşini bıçaklayarak öldürüğünü söylediği öğrenildi.

13:33 -
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Eşini bıçaklayarak öldürmüştü cinayeti itiraf etti

Fatih Yavuz Sultan Selim Mahallesi’nde yaşayan bir çocuk annesi 32 yaşındaki bankacı Pınar Baykan dün evinde bıçaklanarak öldürülmüştü. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine bağlı ekipler olayla ilgili çalışma başlattı.

Ekipler, olay günü Pınar Baykan’nın eşi Erhan Baykan’ı gözaltına aldı. Şüpheli Erhan Baykan’ın ifadesinde 7 yıllık evli olduklarını ekonomik sıkıntılardan dolayı zaman zaman tartıştıklarını söylediği öğrenildi.

Erhan Baykan sorgusunda olay günü işe gitmeden önce tartıştıklarını, ardından da eşini bıçaklayarak öldürdüğünü itiraf etti. Şüpheli adliyeye sevk edildi. (DHA)

Cinayet Çocuk istanbul
Son güncelleme: 13:41 07.03.2020
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