Eşini çocuklarının gözü önünde öldüren cani koca: Beni aldattı onun için kestim

Aksaray’da boşanma aşamasındaki eşi Selda Başaran’ı iki çocuğunun gözleri önünde öldüren Harun Başaran, saklandığı evde polis tarafından yakalandı. Karakola götürülen Harun Başaran, gazetecilerin “Eşinizi neden öldürdünüz?” sorusuna “Beni aldattı onun için kestim. Kaç yerinden bıçakladığımı hatırlamıyorum” dedi.

6 YERİNDEN BIÇAKLAMIŞ

Selda Başaran’ın yapılan otopside vücudunun 6 yerinden bıçaklandığı belirlendi.

ÇOCUKLAR KORUMA ALTINA ALINDI

Anneleri gözleri önünde öldürülen iki çocuk ise Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından koruma altına alındı. (DHA)