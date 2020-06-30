Eşini dövdü, baldızını ölümle tehdit etti

İddiaya göre iki çocuğu annesi Demet Gücenmez, anlaşarak evlendiği eşi Salman Gücenmez tarafından ailevi tartışmalar nedeniyle son iki yıldır sürekli darp edildi.

Genç kadın son olarak 24 Mayıs'ta eşi tarafından gece yarası feci şekilde döverek, kimliksiz bir şekilde dışarı atıldı. Genç kadın bunun üzerine polis ekiplerini arayarak yardım istedi.

Ekipler tarafından Mersin Şehir Hastanesi'nde tedavi için götürülen Demet Gücenmez, hastaneden darp raporu aldı. Öldürülmekten korkan genç kadının şikâyeti üzerine eşi Salman Gücenmez hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı.

İKİ YIL BOYUNCA ŞİDDET UYGULADI

Eşi ile aralarında hiçbir sorun yokken son 2 yılda hayatı çekilmez hale getirerek sürekli kendisini dövdüğünü iddia eden Demet Gücenmez, “Her dövdüğünde beni ve ailemi öldürmekle tehdit ediyor. Son olarak gece yarısı darp edip kimliksiz sokağa atarak, aileme yönelik ölüm tehditleri savurdu. Bunun üzerine şikâyetçi oldum, kendisine uzaklaştırma verildi. Boşanma davası açmama rağmen tehditlerini sürdürüyor. Savcılığın uzaklaştırma kararına rağmen takip ediyor ve elemanlarına takip ettiriyor. Bu adamdan korkuyorum, benim ve ailemin can güvenliği yok. Çocuklarımı da benden kopardı, göstermiyor” dedi.

BALDIZINI TAKİP ETTİRİP TEHDİT ETTİ

Eşine hayatı zindan eden Salman Gücenmez, iddiaya göre cumartesi günü bu kez hedefine baldızı Heviya Uçar'ı aldı. Gücenmez, Yükseköğretim Kurumları Sınavı öncesi bir arkadaşına takip ettirip fotoğrafını çektirdiği Uçar'ı, sınavdan çıktıktan sonra ölümle tehdit etti.

Toroslar ilçesinde bulunan Hasan Akel Lisesi'ne ablası Demet Gücenmez ile birlikte giden Heviya Uçar, bir şahıs tarafından takip edilip, gizlice fotoğrafı çekildi.

Fotoğrafın çekildiğini fark eden abla Gücenmez, sınavdan kaynaklı psikolojisinin bozulmaması için kardeşine olayı yansıtmamaya çalıştı. Bu arada izinsiz fotoyu çeken şahıs ortalıktan kayboldu.

Pazar günü ikinci kez kardeşini aynı okula sınava götüren Gücenmez, aynı şahsı yeniden okul kapısında görünce, şoka uğradı. Bu şahsın eşinin arkadaşı Ferhat Taşan olduğu ortaya çıktı.

Hakaret ve tehditler savuran Gücenmez'i karşısında gören Heviya Uçar, okulun içerisine kaçarak önce çevredeki kişilerden yardım istedi.

Ardından, vatandaşların yardımı ile telefonla polisi aradı. Polisin olay yerine gelmesi ile şahıslar kayıplara karıştı. Polis otosuyla karakola giderek ifade veren Uçar, şahıslardan şikâyetçi olarak koruma talep etti.

KAYINBABA VE KAYNANADAN TEHDİT

Genç kadın bir süre önce de kimliğini almak üzere gittiği evinde kayınbabası Ahmet Gücenmez ile kaynanası Ayten Gücenmez tarafından da saldırıyla uğradığını ileri sürerek şikâyetçi oldu.

Demet Gücenmez, annesiyle gittiği evde yaşananları şöyle anlattı:

* Kayınbabam, ‘Çocukları asla size göstermeyeceğiz ve vermeyeceğiz. Erkekleriniz gelsin’ şeklinde tehdit savurarak, merdivenlerden itti.

* Bunun üzerine panik butonuna bastım. Polis gelince, şikâyetçi oldum. İki aileyi tanıyan akil insanlar devreye girerek, olayı sakinleştirmeye çalışırken, kızlarımı görmek istedim.

* Parkta, onların psikolojik ablukası altında çocuklarımı ancak yarım saat görebildim. O günden sonra çocuklarım bana gösterilmiyor. Tehditler devam ediyor. Biri 6, diğeri 9 yaşında olan kız çocuklarımın psikolojileri için susmak zorunda kaldım.

* Bütün bu olaylara rağmen ‘Ne yaparsan yap, ama çocuklarımdan beni ayırma' dedim. Ancak bana attığı mesajda ‘Yeri gelir çocuklara da kıyarım' diyerek, gözü dönmüş ve şiddet yanlısı bir tavır sergiledi.

EĞİTİM HAYATIMI SÖNDÜRDÜ

Hafta sonu yaşadığı olayından sonra, kendisinin de psikolojisinin bozulduğunu kaydeden Heviya Uçar ise, yetkili makamların konuya duyarlılık gösterme çağrısında bulunarak şunları söyledi:

* Bu adam bizi ölümle tehdit ediyor. Ablam polise ve savcılığa verdiği ifadelerinde defalarca tehdit olayını dile getirmesine rağmen, şahıs, tehditlerini sürdürmekten çekinmiyor. Adeta gözü dönmüş.

* Bu korku ve endişe gölgesinde hayatımın dönüm noktası olan üniversite sınavına girdim. Çok kötüyüm. Çünkü korkudan sınavda neler yaptığımı hatırlayamıyorum. Eniştem, eğitim hayatımı söndürdü. Bunun hesabını kim verecek?