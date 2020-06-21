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Eşini hastaneye götürürken kalp krizi geçirip uçuruma yuvarlandı

Muğla'da feci olay! Rahatsızlanan eşini Marmaris Devlet Hastanesi'ne götüren Sadullah Gültekin Tosun otoparkta kalp krizi geçirdi. Tosun'un direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, çarptığı otomobil ve kendi aracı otoparktan uçuruma yuvarlandı. Bir kişi öldü, biri polis iki kişi yaralandı.

Yaşar ANTER
14:22 -
Haberler Gündem
Eşini hastaneye götürürken kalp krizi geçirip uçuruma yuvarlandı

Olay, Muğla’nın Marmaris ilçesinde sabaha karşı meydana geldi. Sadullah Gültekin Tosun, gece yarısı  rahatsızlanan eşini hastaneye götürmek için yola çıktı.

49 yaşındaki Tosun, Marmaris Devlet Hastanesi’ni otoparkında kalp krizi geçirerek direksiyon hakimiyetini kaybetti. İçinde hastane polisi Ömer Alkan’ın bulunduğu park halindeki otomobile çarpan sürücü, çarptığı otomobille birlikte uçuruma yuvarlandı.

Kazada Sadullah Gültekin Tosun yaşamını yitirdi, eşi Hayriye Tosun ile Ömer Alkan yaralandı. Hastane personeli ve itfaiye ekiplerince uçurumdan çıkarılan yaralılar, tedavi altına alındı.

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