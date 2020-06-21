Eşini hastaneye götürürken kalp krizi geçirip uçuruma yuvarlandı

Olay, Muğla’nın Marmaris ilçesinde sabaha karşı meydana geldi. Sadullah Gültekin Tosun, gece yarısı rahatsızlanan eşini hastaneye götürmek için yola çıktı.
49 yaşındaki Tosun, Marmaris Devlet Hastanesi’ni otoparkında kalp krizi geçirerek direksiyon hakimiyetini kaybetti. İçinde hastane polisi Ömer Alkan’ın bulunduğu park halindeki otomobile çarpan sürücü, çarptığı otomobille birlikte uçuruma yuvarlandı.
Kazada Sadullah Gültekin Tosun yaşamını yitirdi, eşi Hayriye Tosun ile Ömer Alkan yaralandı. Hastane personeli ve itfaiye ekiplerince uçurumdan çıkarılan yaralılar, tedavi altına alındı.