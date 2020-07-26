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Eşini ısırdı diye köpeği vahşice öldürdü!

İstanbul Sarıyer'de inanılmaz olay... Yeniköy Mahallesi'nde bir kişi, eşini ısırdığı gerekçesiyle bir köpeği silahla vahşice katletti.

Sozcu.com.tr
11:48 -
Haberler Gündem
Eşini ısırdı diye köpeği vahşice öldürdü!

Olay, dün akşam 19.00 sıralarında Sarıyer Yeniköy Mahallesi Özgürlük Sokak’ta bulunan lüks villanın önünde meydana geldi.

İddiaya göre, Can Özula isimli kişiye ait olan Alman Kurdu cinsi “Nero” isimli köpek, sokaktan geçen Ş.E.’yi diz kapağından ısırdı.

Köpeğin ısırdığı kadın, acıyla kocası A.E.’ye seslendi. Bunun üzerine eşinin yanına gelen A.E, silahla köpeğe ateş etti.

FOTO: DHA

DHA’nın haberine göre; “Nero” başına isabet eden kurşunla can verirken, A.E., eşini çevredeki bir hastaneye götürdü. Çevredeki vatandaşlar ise durumu polis ekiplerine bildirdi.

Köpeğin bakıcısı polis ekiplerine ifade verirken gözyaşlarını tutamadı. A.E.’yi gözaltına alan polisin olayla ilgili çalışması sürüyor.

 

istanbul Kadın köpek Polis Sarıyer
Son güncelleme: 12:09 26.07.2020
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