Eşini öldürüp halıya sardı

Olay, dün gece İzmir’in Buca ilçesinde meydana geldi. Yazgül Soro’dan haber alamayan yakınları durumdan şüphelenerek kadının evine gitti. Kapıyı açan Bülent Soro’nun engellemesine rağmen içeriye girenler, Yazgül Soro’yu yatak odasında üzerinde sandalye ve eşyaların bulunduğu halıya sarılı bir şekilde buldu.

Sinir krizi geçiren akrabaları, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler kadının öldüğünü tespit etti. 28 yaşındaki N.M.S.’nin ekipler gelmeden önce “Annemi ben öldürdüm” diyerek kaçtığı iddia edildi.

Emniyet’e götürülen Bülent Soro’nun cinayeti işlediğini itiraf ettiği öğrenildi. Soro, tartıştıklarını, tartışmanın büyümesi üzerine eşini altı defa karnından bıçakladığını, cesedi yatak odasında taşıdığını ve halıya sardığını söyledi. (DHA)



