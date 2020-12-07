Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white Sözcü PlusProfil
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Eşini öldürüp halıya sardı

Dün Erzurum'da bir caninin eski eşi ve iki kızını katletmesinin ardından bir vahşet de İzmir'de yaşandı. Bülent Soro, eşi Yazgül'ü bıçaklayarak öldürdü. Talihsiz kadının cesedi evinde bir halıya sarılmış şekilde bulundu.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 07:52, 07/12/2020
Haberler Gündem
Eşini öldürüp halıya sardı

Olay, dün gece İzmir’in Buca ilçesinde meydana geldi. Yazgül Soro’dan haber alamayan yakınları durumdan şüphelenerek kadının evine gitti. Kapıyı açan Bülent Soro’nun engellemesine rağmen içeriye girenler, Yazgül Soro’yu yatak odasında üzerinde sandalye ve eşyaların bulunduğu halıya sarılı bir şekilde buldu.

Sinir krizi geçiren akrabaları, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler kadının öldüğünü tespit etti. 28 yaşındaki N.M.S.’nin ekipler gelmeden önce “Annemi ben öldürdüm” diyerek kaçtığı iddia edildi.

Polis evden kaçan 28 yaşındaki N.M.S’yi yakalamak için çalışma başlattı.

Emniyet’e götürülen Bülent Soro’nun cinayeti işlediğini itiraf ettiği öğrenildi. Soro, tartıştıklarını, tartışmanın büyümesi üzerine eşini altı defa karnından bıçakladığını, cesedi yatak odasında taşıdığını ve halıya sardığını söyledi. (DHA)


İlginizi ÇekebilirEski eşi ile iki kızını öldürdüEski eşi ile iki kızını öldürdü

 

Emniyet Erzurum Haber izmir Polis Sağlık
Yayınlanma Tarihi:07:28,
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more