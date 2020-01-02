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Eşini yatakta yakaladı, canlı yayında böyle cezalandırdı!

Balıkesir'in Edremit ilçesinde R.D. isimli kadın, kendisini aldatan eşinin kıyafetlerini ateşe verdi. Kıyafetleri yakarken sosyal medya üzerinden canlı yayın yapan, R.D., "Hepsini yakacağım. Daha takım elbiseleri var onları da yakacağım" dedi.

21:53 -
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Olay, Edremit ilçesinde meydana geldi. Eve giden R.D. (32), iddiaya göre, eşi E.D.’yi (35) G.A. ile yatakta yakaladı. R.D.,, G.A.’ya saldırınca eşi araya girdi.

ATEŞE VERDİ

Bu sırada R.D. eşi E.D. tarafından dövüldü. Sinirlenen R.D., eşinin kıyafetlerini alıp, boş araziye çıkardı. Arkadaşını da yanına çağıran R.D., eşinin kıyafetlerini ateşe verdi.

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CANLI YAYIN YAPTI

Bütün giysileri tek tek yakan R.D. o anları cep telefonu kamerasıyla çekip, sosyal medya hesabı üzerinden canlı yayın yaptı. R.D., yayın sırasında “Hepsini yakacağım. Daha takım elbiseleri var onları da yakacağım” dedi. DHA

Balıkesir canlı canlı yayın cep telefonu Çin evlilik Kadın sosyal medya
Son güncelleme: 22:19 02.01.2020
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