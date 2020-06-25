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Eşinin boşanma davası açtığını öğrenen kadın intihara kalkıştı

Kahramanmaraş'ta eşi İ.K.'nin (28) kendisine boşanma davası açtığını öğrenen H.K., (33) inşaat halindeki binanın 10'uncu katına çıkarak intihara kalkıştı. Kadın, ekiplerin 1.5 saatlik ikna çalışmasının ardından vazgeçirildi.

08:48 -
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Kahramanmaraş’ta yaşayan İ.K., aralarında şiddetli geçimsizlik olduğu öğrenilen eşi H.K.’ye boşanma davası açtı.

Bunu öğrenen, H.K. Haydarbey Mahallesi’ndeki inşaat halindeki bir binanın 10’uncu katına çıkarak dün gece intihara kalkıştı.

H.K.’nin atlama ihtimaline karşı hava yastığı açılırken, ekipler de ikna çalışmalarına başladı.

(FOTO: DHA)

İkna çabalarından sonuç alınamayınca olay yerine psikolog ve İ.K. çağrıldı.

1,5 saat süren çabalarının sonunda intihardan vazgeçen H.K. kontrolden geçirilmek üzere hastaneye götürüldü. (DHA)

Kadın Kahramanmaraş
Son güncelleme: 08:59 25.06.2020
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