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Eşinin HES koduyla otobüse binmeye çalıştı, alınmayınca ortalığı birbirine kattı

Samsun'da eşinin HES kodu'yla otobüse binmeye çalışan vatandaş, otobüse alınmayınca görevlilerle tartıştı.

Güncellenme: 15:31, 15/12/2020
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Eşinin HES koduyla otobüse binmeye çalıştı, alınmayınca ortalığı birbirine kattı

Samsun’da 1 Aralık tarihinden itibaren toplu taşıma araçlarına HES kodu zorunluluğu getirildi. İlkadım ilçesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde bulunan durakta meydana gelen olayda, aile bir tane ulaşım kartları olmasına rağmen iki kişi otobüse binmeye çalıştı.

Görevlilerin kendilerini otobüse almak istememesine sinirlenen aile etrafa hakaretler savurdu. Olayı görüntüleyen habercilere de engel olmaya çalışan aile, olay yerine gelen polis ekipleri tarafından müdahale edilerek sakinleştirildi. Otobüse binemeyen aile yürüyerek olay yerinden uzaklaştı. (İHA)

aile HES kodu Polis Samsun