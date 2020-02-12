Eski AKP’li başkan 2 günde rekabet kurumuna atandı

AKP’den 3 dönem Çarşamba Belediye Başkanlığı yapan avukat Hüseyin Dündar, 3 dönem engeline takıldığı için 31 Mart seçimlerinde aday olarak gösterilmedi. Ancak 2 günde devlet memuru yapılarak Rekabet Kurumuna atanması tartışma konusu oldu.

SASKİ’YE ÖZEL KALEM MÜDÜRÜ YAPILDI

Eski Başkanı Hüseyin Dündar, Ocak ayında önce Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı SASKİ’ye, AKP’li Başkan Mustafa Demir tarafından özel kalem müdürü yapıldı. Kağıt üzerinde özel kalem müdürlüğü yaptırılarak devlet memurluğu önü açılan Dündar, bir gün sonra Büyükşehir Belediyesi Hukuk İşlerine memur olarak gönderildi.

SON DURAK REKABET KURULU

Belediyenin Hukuk İşleri’nde de bir gün memur olarak gösterilen Dündar, Ticaret Bakanlığı’na bağlı Rekabet Kurumu’na hukuk müşaviri olarak atandı. 2 günde basamakları hızla tırmanan Dündar için CHP meclis grubu soru önergesi vererek bilgi istedi.

AKP’li Belediye Başkanı Demir, meclis toplantısında soru önergesini cevaplayarak, “Bu kadrolar yasal kadrolar. Ben bakanlık döneminde bir kez kullandım. Amacına uygun kullanılacağına emin olun. 3 dönem belediye başkanlığı yapmış arkadaşımız için kullanıldı, şimdi bakanlıkta önemli bir görevi yürütüyor” dedi.