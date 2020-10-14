Eski Bakan Turhan coronayı atlattığını duyurdu

Eski Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan, 8 Ekim'de sosyal medya hesabından corona virüsü testi sonucunun pozitif çıktığını açıklamıştı.

Twitter hesabından yeni bir açıklama yaparak corona virüsü atlattığını belirten Turhan, “Tedavimiz olumlu sonuçlanmıştır. Karantina sürecinde arayan, mesaj atan, dualarını esirgemeyen herkese şükranlarımızı sunuyoruz. Tedavisi devam eden herkese Rabbim acil şifa versin. Bu zor zamanda gayret ve fedakârlıkla çalışan tüm sağlık çalışanlarımıza Allah güç, kuvvet versin” dedi.

MART AYINDA GÖREVDEN ALINMIŞTI

28 Mart 2020 Cumartesi günkü Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'ın görevine son verilmişti.

Karara göre Mehmet Cahit Turhan'ın yerine Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na Adil Karaismailoğlu atanmıştı.

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