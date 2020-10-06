Eski bakanın holding binasına 15 günde 2 saldırı

Eski Spor Bakanı Mehmet Ali Yılmaz'ın onursal başkanı olduğu ve oğlunun yönettiği Küçükçekmece, Söğütlüçeşme Mahallesi, Halkalı Caddesi'ndeki holding binasına 2 hafta önce silahlı saldırı düzenlendi. Aynı adrese geçtiğimiz cuma günü de el yapımı bomba atıldığı öğrenildi.

MOTOSİKLET VE OTOMOBİL

Her iki olayda da ölen ya da yaralanan olmazken, saldırılarla ilgili çalışma yapan polis ekipleri, ilk saldırının motosikletle gelen 2 kişi tarafından gerçekleştirildiğini belirledi. İkinci saldırıda kullanılan ve ses bombası olduğu öne sürülen patlayıcının ise bir otomobilden atıldığı tespit edildi.

TERÖR BOYUTU YOK

Saldırılarla ilgili İstanbul Organize Polisi ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı. Ön çalışmalarda saldırıların terör boyutunun olmadığının tespit edildiği belirtildi. İki saldırının bağlantılı olup olmadığını araştıran polisin olayla ilgili çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.