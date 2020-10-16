Eski bakanının holdingine bombalı saldırıyla ilgili yeni gelişme

Eski Spor Bakanı Mehmet Ali Yılmaz’ın ve oğlunun yönettiği Küçükçekmece, Söğütlüçeşme Mahallesi, Halkalı Caddesi’ndeki holding binasına 2 hafta arayla iki saldırı düzenlendi.

MOTOSİKLET VE OTOMOBİL

Holding binasına yönelik ilk saldırı olayı 20 Eylül'de yaşandı. İddiaya göre, motosikletle holding binası önünden geçen 2 kişi silahla ateş açtı. İkinci olay ise 4 Ekim'de yaşandı. Bu olayda ise caddede seyir halindeki bir otomobilden ses bombası atıldı. Her iki olayda da ölen ya da yaralanan olmazken, İstanbul Emniyeti şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

TERÖR BOYUTU YOK

Araştırmalarda terör boyutunun olmadığı belirlenen olayla ilgili İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kameralardan bombalı saldırının yapıldığı aracı belirledi. Kamera takiplerinde, şüphelilerin izine ulaşıldı.

ŞÜPHELİLER BELİRLENDİ

Saldırıların U.E. isimli şüphelinin liderliğindeki bir suç örgütünce gerçekleştirildiği anlaşıldı. Bunun üzerine yoğunlaşan araştırmalarda olayla ilgili 5 şüpheli tespit edildi. Çalışmaların ardından operasyon kararı verildi.

OPERASYON DÜZENLENDİ

Esenler, Gaziosmanpaşa, Şişli ve Esenyurt'ta eş zamanlı düzenlenen baskınlarda 6 şüpheli gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.