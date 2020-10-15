Eski belediye başkanı kendi tarlasında öldürüldü

Elmalı köyü Hüyük mevkisinde yerde hareketsiz yatan birini gören vatandaşlar durumu jandarmaya bildirdi.

Olay yerine intikal eden ekipler sırtından vurularak öldürülen kişinin eski Elmalı Belediye Başkanı Mahmut Durak (66) olduğunu belirledi. Yapılan araştırmada Durak’ı vuranın 83 yaşındaki Ali T. olduğu tespit edildi.

Olay sonrası kaçan Ali T. jandarma ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. Jandarmadaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Ali T. tutuklanarak Niğde Cezaevine sevk edildi. Ali T.'nin psikolojik sorunlarının olduğu iddia edildi. (İHA)