Eski Emniyet Müdürü Yılmaz’ın 18 yıla kadar hapsi istendi

Fahrettin ÖZTÜRK/SÖZCÜ

Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Celal Yılmaz, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlanırken, maktül Ahmet Sülüşoğlu'nun ailesi ve taraf avukatları hazır bulundu.

Önceki kararda, sanık Yılmaz’ın tutuklu bulunduğu, suçun vasıf ve mahiyetinin değişmesi nedeniyle tahliyesine hükmedilmişti. Yargıtayın bozduğu kararda sanığın, suçu “meşru müdafaa sınırlarını mazur görülebilecek heyecan, korku ve telaş nedeniyle aşarak gerçekleştirdiği” kanaatine vararak ceza verilmesine yer olmadığına karar vermişti.

FİRARİ OLARAK YAKALANDI

Dosyanın gönderildiği Yargıtay 1. Ceza Dairesi, meşru müdafaa koşullarının gerçekleştiğinin kabul edilemeyeceğini ve sanığın “haksız tahrik altında kasten öldürme” suçundan cezalandırılması gerektiğini belirterek, yerel mahkemenin kararını bozmuştu.

Yargıtay'ın kararı bozmasının ardından hakkında yakalama kararı çıkarılan sanık Yılmaz, firari duruma düşmüştü. Yılmaz 1 buçuk yıl sonra Antalya'da yakalanmıştı.

18 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı olayda sanığın mekanizmasını kurduğu tabancasını maktulün kafasına doğrultarak tetiğe bastığı ancak tabancanın tutukluluk yaptığı için patlamadığı, doldur boşalt yaptıktan sonra maktule ateş etmeye başladığı, bu aşamaya kadar tabancasını sanığa yöneltmemiş olan maktulün sanığın kendisine ateş ettiğini görünce silahını ona doğrulttuğu kaydedildi.

Mütalaada maktulün elinde silah olmasına rağmen sanığa yönelik silahla fiili bir saldırısının bulunmadığı sırada sanığın maktule silahla saldırıp öldürdüğü, bu nedenle de meşru müdafaa koşullarının gerçekleştiğinin kabul edilemeyeceği belirtilerek sanığın “haksız tahrik altında kasten öldürme” suçundan 12 yıl ile 18 yıl arası hapis cezasıyla cezalandırılması gerektiği belirtildi.

Esas hakkındaki mütalaada, sanık Celal Yılmaz’ın “haksız tahrik altında kasten öldürme” suçundan 18 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Tutuklu sanık Yılmaz, mütalaayı inceledikten sonra beyanda bulunmak istediğini bunun için makul bir süre talep etti.

Mahkeme heyeti, mütalaaya karşı beyanda bulunması için sanık ve avukatına süre vererek, sanığın tutukluluğunun devamına karar verdi.

“BABAMIN SAĞLIĞI BOZULDU”

Duruşma sonrası konuşan maktulün ağabeyi Mecnun Sülüşoğlu, “Babam yaşlı haliyle yıllardır mahkemeye gelip gidiyor. Bu süreç içerisinde babamın sağlığı olumsuz etkilendi. Bir an önce kararın çıkmasını ve katilin en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.