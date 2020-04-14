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Eski Ergenekon Savcısı Mehmet Murat Dalkuş’un tahliyesine savcılıktan itiraz

"FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan aranırken Ekim 2019'da Esenyurt'ta operasyonla yakalanan ve meslekten ihraç edilen Ergenekon davası savcılarından Mehmet Murat Dalkuş'un tahliyesine karar verildi. Alınan bu karadan bir kaç saat sonra savcılık tahliyeye itirazda bulundu.

18:39 -
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Eski Ergenekon Savcısı Mehmet Murat Dalkuş’un tahliyesine savcılıktan itiraz

Eski savcı Mehmet Murat Dalkuş’un İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesi’nce yapılan tutukluluk incelemesinde “delillerin yeterince toplanmış olması, Covid-19 hastalığı kapsamında alınan tedbirler, tutuklu kaldığı süre ve delil karartma ihtimalinin bulunmaması” gerekçeleriyle tahliyesine karar verilmişti.

İTİRAZ EDİLDİ

Hakkında yurtdışına çıkış yasağı konulan ve konutu terk etmemek şeklinde adli kontrol uygulanmasına da karar verilen Dalkuş’un tahliye kararına savcılıkça itiraz edildi. Tahliye kararına itiraz, bir üst mahkemece karara bağlanacak. DHA

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Son güncelleme: 19:05 14.04.2020
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