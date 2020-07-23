Eski erkek arkadaşı tarafından şiddet gören avukat isyan etti!

İstanbul barosu avukatı Tuğçe Arcan,eski müvekkili ve erkek arkadaşı S.K. tarafından 2 yıldır tehdit, şantaj ve şiddete maruz kaldığını söyleyerek, buna karşı uygulanan tedbirlerin yetersizliğine isyan etti.

Arcan, S.K.’nın tehditlerini sosyal medya hesabından paylaştı. S.K.’nın Arcan’a, “Sadece zamanını bekle ve gör”, “And içtim seni bitireceğim”, “Avukatlık kartını iptal etmek için hayatını ortaya koydum”, “Pornolarını yayınlıyorum”, “Bu saatten sonra size ölüm”, “Yüzüne kezzap mı dökeyim istiyorsun” gibi tehdit ifadeleriyle küfürler ettiği görülüyor.

“HAKKINDA 13 ŞİKAYET VAR”

Arcan, bu tehditlerin 2018’den beri sürdüğünü belirterek, S.K.’ya darp, yaralama, şantaj, mala zarar verme, haneye tecavüz gibi suçlardan 13 resmi şikayeti olduğunu ifade etti.

Esenyurt Kaymakamlığı’nca “çağrı üzerine koruma” tedbiri verildiğini söyleyen Arcan, “Kaymakamlık tarafından verilen koruma kararı maalesef ki uygulanamıyor. Çünkü ilgili irtibat numarasını emniyette açan yok! 5 gün önce tehdit edildiğim adliye koridorlarına yine yalnız gitmek zorunda kaldım” dedi.

28 Temmuz 2018’de Arcan, arabasını tamir etmesi için teslim ettiği otomobil tamircisinden izinsiz olarak S.K.’nın aldığını,kendi imkanlarıyla tamir ettirerek kendisinden para istediğini, bunu kabul etmemesi üzerine de aracı rehin aldığını iddia etti.

Arcan, S.K.’nın sürekli araca zarar vermekle tehdit ederek kendisine fotoğraf ve videolar ulaştırdığını da söyledi.



YERDE SÜRÜKLEYİP KAFAMI DEMİRLERE VURDU”

Genç avukat, 19 Şubat 2020’de de alacak-verecek meselesi yüzünden tartışma çıktığını, tokat ve yumruklarla S.K. tarafından saldırıya uğradığını, yerde sürüklenip kafasının bahçe demirlerine vurulduğunu belirtti.