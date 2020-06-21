Eski erkek arkadaşını bıçaklayan kadın tutuklandı

Muğla’nın Bodrum ilçesine bağlı Bitez Mahallesi’nde 7-8 yıldır birlikte olan 47 yaşındaki Ö.B. ile 57 yaşındaki F.K., ilişkilerini geçen yıl sonlandırdı. İddiaya göre önceki akşam Ö.B., ayrılığı kabul etmeyen eski erkek arkadaşı F.K.'nin evine giderek peşini bırakmasını istedi.

İkilinin arasında başlayan tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü. Kavga esnasında eline bıçak alan kadın, F.K.'yi göğsünden ve kollarından bıçakladı.

Gözaltına alınan kadın, adliyeye sevk edildi. Adli makamların karşısına çıkarılan Ö.B. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ağır yaralanan F.K.’nin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. (İHA)