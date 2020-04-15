Eski eşi tarafından rehin alınan kadın darp edildi!

Esenyurt'ta yaşayan Semine Eylence (46) isimli kadın dün 06.45 sıralarında işe gitmek için yola çıktığı esnada 5 yıldır ayrı olduğu eski eşi Recep Y.(50) isimli darp edilerek bir araca bindirildi.

Ardından Semine Eylence'yi Şahintepe Mahallesinde bulunan bir konteynere sokan eski koca 4 saat boyunca adeta dehşeti yaşattı.

ŞÜPHELİ YAKALANDI

Çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarılan kadın polise giderek şikayetçi oldu.

Şikayeti üzerine harekete geçen polis, şüpheli kocayı Şahintepe Mahallesi'nde Semine Eylence'yi alıkoyduğu konteynerde gözaltına aldı.

“YARDIM İSTİYORUM”

Gözaltına alınan eski koca emniyete götürülerek sorguya alınırken, Semine Eylence ise yaşadıklarını anlattığı bir videoyu sosyal medyada paylaştı.

Eylence, şu ifadeleri kullandı:

* Eski eşim bir şoförle beni darp ederek araca bindirdi.

* Sonra şoför tuttu eski eşim beni dövdü.

* Yaklaşık 5 yıl önce boşanmıştık.

* 3 yıl önce de aynı şeyi yapmıştı. İfadesi alındı, salındı. Bugün de yine aynı.

* Beni kulübe gibi bir yere götürdü.

* Saat 07.00'da 11.00'a kadar orada tuttu beni.

* Beni darp etti ve öldüreceğini söyledi.

* Bütün yetkililerden yardım istiyorum.