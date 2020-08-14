Eski eşini boğarak öldüren cani suçunu itiraf etti

İki çocuk annesi Gizem Filiz ile Aykut H., bir süre önce boşandı. Çocuklarının velayetini alan genç kadın, kendisine şiddet uygulayıp, tehditler de bulunan eski eşi hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı. Ancak eski koca, dün saat 14.30 sıralarında, uzaklaştırma kararına rağmen Gizem Filiz’in evine gitti. Aykut H., Dokuz Eylül Üniversitesi öğrencisi olan ve bir mağazada yarı zamanlı tezgahtar olarak çalışan Gizem Filiz’i, boğarak öldürdü. Ardından da polisi arayıp, kendini ihbar etti.

BALKONA TIRMANARAK EVE GİRMİŞ

Kısa sürede adrese gelen polis ekipleri, Aykut H.’yi gözaltına aldı. Gizem Filiz’in cansız bedeni ise yapılan incelemelerin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Velayeti annelerinde olan çocukların ise Manisa’da yaşayan anneannelerinin yanında oldukları öğrenildi. Aykut H.’nin, Gizem Filiz’i öldürmek için evin ikinci katına tırmandığı belirlendi. Gözaltına alınan cani Aykut H., ifadesinde, eski eşini, çocukları kendisine göstermediği ve başka erkeklerle görüştüğünü ileri sürerek öldürdüğünü söyledi. (DHA)