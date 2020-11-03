Eski eşini boğazını keserek öldürdü

Olay, Kundu ormanlık alanında gece saatlerinde meydana geldi. İddialara göre Anıl K., eski eşi Neslihan Yılmaz'ı öldürdükten sonra 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunup cinayeti itiraf etti.

VELAYET KAVGASI

Ormanlık alana giden polis ve sağlık ekipleri Yılmaz'ın boğazının kesilerek öldürüldüğünü belirledi. Polis ekipleri, Anıl K.'yı gözaltına aldı. Yılmaz'ın cenazesi ise otopsi için Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Şüphelinin polise verdiği ifadesinde, 8 ve 9 yaşındaki 2 çocuklarının velayeti konusunda tartıştıklarını, cinayeti bu nedenle işlediğini söylediği öğrenildi. (İHA)