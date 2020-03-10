Eski eşini vurdu, mahkemede tehdit etti: Kocana mini etek giydireceğim

Mersin’de dokuz ay önce sokak ortasında iki çocuk annesi eski eşini pompalı tüfekle vuran Özkan Yarbi, ikinci kez hakim karşısına çıktı. Tutuklu yargılanan Yarbi, mahkemedeki ifadesinde, eşiyle yıllardır tartıştıklarının doğru olduğunu belirterek, şunları söyledi:

“BAŞKA BİRİYLE FOTOĞRAF YOLLADI”

* Bir sürü dava dosyamız oldu ve az cezalar aldım. En ufak tartışmada karakola gidip, şikayetçi oluyordu. Sonra karakoldan el ele çıkıp, eve geliyorduk. Ben cezaevindeyken başka biriyle bana fotoğraf yolladı. İster istemez buna çok sinirlendim ve mesajlar attım. Ama sonra yaptığımın yanlış olduğunu anladım. O olaydan sonra iki kez karşılaşmamıza rağmen bir şey yapmadım.



“BİR ANLIK ÖFKEYLE OLDU”

* Olay günü de “Çocuğumuzu al gel” demedim. Ona sadece “Bayram arifesinde çocuğu alacağım” dedim. Bir anlık öfkeyle oldu. Çok pişmanım. Tüfeği inceletirseniz bir tane daha kurşun var. Öldürecek olsam onu da sıkar, öldürürdüm.

“CEZAEVİNDEN ÇIKARSA BENİ KESİN ÖLDÜRÜR”

Cezaevinden yazdığı mektuplarla mağdur kadını ölümle tehdit etmeye devam eden şahıs, hakim karşısında da tehditlerini sürdürdürdü. Özkan Yarbi, “Mektup gönderme. Kocana söyle ona mini etek giydireceğim” dedi.

Saldırıdan ağır yaralı olarak kurtulan Hatun Koç. ise kendisinin ve çocuklarının hayatının tehlikede olduğunu belirterek, şunları söyledi: Bir sürü kesilmiş cezası var. Eğer cezaevinden çıkarsa beni kesin öldürür. Çocuklarım için korkuyorum. Daha çıkmadan bile mektuplarla tehdit ediyor.

Mahkeme heyeti sanığın tutukluluk halinin devam etmesine karar vererek, dosyadaki eksikliklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi. (DHA)