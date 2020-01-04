Eski eşinin sevgilisini öldüren kadından, ‘Sana da sıra gelecek’ paylaşımı

Özlem G., İstanbul’dan boşandığı eşi Tufan K.’nın birlikte yaşadığı Aynur Süngülü’nün Seydişehir’deki evine geldi. Evin kapısını çalan Özlem G.’ye kapıyı Süngülü’nün kızı açtı. Eve giren Özlem G., yanında getirdiği tabanca ile Süngülü’ye ateş ederek kaçtı.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yapılan müdahale sonrası Aynur Süngülü’nün öldüğünü tespit etti. Süngülü’nün cenazesi olay yeri incelemelerinin ardından otopsi işlemleri için morga kaldırıldı.

TAKSİYLE OTOGARA GİTMİŞ

Özlem G., bir taksiye binerek olay yerinden ayrıldı. Polis, yaptığı çalışmada Özlem G.’nin Konya istikametine gittiğini tespit etti. Polis, Özlem G.’nin Konya Otogarı’na geldiğini belirleyerek, taksiciye ulaştı.

Taksici ifadesinde, kadının aracına bindikten sonra otogara gitmek istediğini ve konuşmadığını söyledi. Özlem G.’yi yakalamak için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

‘SANA DA SIRA GELECEK’ PAYLAŞIMI

Özlem G.’nin cinayetten hemen önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, eşinin ayakkabısının üzerine ayağıyla basarak, ‘Sana da sıra gelecek’ notunu düştüğü görüldü.

Özlem G.’nin, bu paylaşımdan hemen sonra ise, ‘Ben bir tek seni sevdim. Kızlarına bak dedim. Canlarım sizleri çok seviyorum’ notunu paylaştığı belirlendi. (DHA)