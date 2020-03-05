Eski Genelkurmay Başkanları ve Bakan Mustafa Varank’a suikast planı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 29 kişi hakkında hazırlanan iddianamede, şüphelilerden birinin telefonunda Bakan Mustafa Varank’ın fotoğrafının olduğu, yurt dışından Türkiye’ye sokulan mühimmatların ise elektrik süpürgesinin içerisinden çıktığı tespit edildi.

29 KİŞİYE DAVA AÇILDI

Saldırı planı yaptıkları belirlenen PKK’lılar geçen yıl yakalanmıştı.

29 şüpheli hakkında hazırlanan iddianamede tüm şüphelilerin ‘Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma, silahlı terör örgütüne üye olma’ suçlarından ayrıca tüm sanıkların “Terör amaçlı sayı ve nitelik bakımından vahim olan silah veya mermileri satın alınması taşınması bulundurulması”, “Devletin birliğini ve ülke bütünlüğü bozma”, “Terör amaçlı resmi belgede sahtecilik”, “Silahlı terör örgütüne üye olma” suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 18 yıldan 34,5 yıla kadar hapis istendi.

İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi iddianameyi kabul etti.

SUİKAST PLANINI İTİRAF ETTİ

İddianamede, 26 Ağustos 2019’da Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde yakalanan terörist “Botan Zağroz” kod adlı Mehmet K’nın, örgütün büyükşehir merkezlerinde saldırı planladığını itiraf ettiği belirtildi.

Mehmet K., ifadesinde, örgütün “Devran” ve “Şerzan” kod adlı teröristlerin büyükşehir merkezlerinde şehit cenazeleri, kalabalık toplantı yerleri gibi noktalara saldırı planladığı ve eski Genelkurmay Başkanları Hilmi Özkök, Yaşar Büyükanıt, İlker Başbuğ ve Işık Koşaner ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’a yönelik uzun menzilli silah ile suikast yapılacağını söyledi.

İfadede, saldırı hazırlığı içinde olan şüpheli Cuma T’nin internette devlet büyüklerinin isimlerini aradığı ve Mustafa Varank’ın fotoğrafının telefonunda kayıtlı olduğu belirlendi.

SUİKAST MERMİLERİNİ ELEKTRİK SÜPÜRGESİNE SAKLANMIŞ

İddianameye göre, şüpheliler kalabalık bir ekip halinde İstanbul Esenyurt ve Sultangazi’de ev kiraladı, daha sonra da yurt dışından “Sozdar” kod adlı Nurhayat Ü., tarafından saldırılarda kullanılacak mühimmat ve silahlar gönderildi.

Şüphelilerin yapılan ev aramalarında da elektrik süpürgesinin içerisinde 85 adet mermi ele geçirildi.

TALİMATI IRAK’TAN ALDILAR

İddianamede şüphelilerden Cuma T’nin 17 Nisan 2019’da gittiği Irak’tan 8 Mayıs 2019’da tekrar Türkiye’ye girdiği belirlendi.

Şüpheli Cuma T.’nin 18 Mayıs 2019’da bu sefer şüpheli Medet U., ile birlikte Irak’a geçtiği ve bu defada 4 gün kadar kaldıktan sonra Türkiye’ye giriş yaptığının belirlendiği aktarıldı.

İddianameye göre iki şüpheli, örgütün Irak’taki yöneticilerinden saldırı talimatlarını bizzat adlıkları belirtildi.