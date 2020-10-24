Eski Harp Okulu öğrencisi: Konferans için ABD’ye gittim, Gülen’e götürdüler

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgütle ilişkisi olduğu tespit edilen eski Hava Harp Okulu öğrencisi B.A.'yı gözaltına aldı.

Savcılık sorgusunda etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan B.A., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. B.A. hakkında Cumhuriyet savcılığı tarafından hazırlanan iddianame, Bursa 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde kabul edildi.

‘HARP OKULUNDA NAMAZ KILMAMAMI SÖYLEDİLER’

İddianamede itiraflarına yer verilen B.A, örgüt ile 2008’de lise öğrencisiyken yaşadığı İnegöl’de bir arkadaşı vasıtasıyla tanıştığını aktardı. B.A, lise son sınıftayken örgüt tarafından askeri okullara hazırlandığını, bu nedenle gittiği dershanenin değiştirildiğini anlatarak, “Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni kazandım. Üniversite tercihi yaptığım sırada askeri okula da başvurmuştum. Örgütteki ağabeyler bana ve aileme ulaşıp, ‘Babanın maddi durumu iyi değil, harp okulundan mezun olunca direkt teğmen olarak maaş alıyorsun, pilot olacaksın. Üstelik hukuk okursan meslek garantisi yok’ dediler ve bizi harp okulu konusunda ikna ettiler. 2011’de harp okulunu kazanınca mülakattan önce beni çalıştırdılar, taktikler verdiler. Okula girince, namaz kılmamamız, çeşitli gizlilikleri ve ankesörlü telefonlardan arama gibi yöntemleri uygulamamız konusunda uyarıldık” dedi.

‘MAKALEM BEĞENİLDİĞİ İÇİN ABD'YE GÖNDERİLDİM’

İfadesinde konferans için bir haftalığına ABD’ye gönderildiğini belirten B.A.'nın, “Okuldayken bir komutanımız kredi notu ve disiplin notu ortalaması yüksek olan 35-40 öğrenciyi toplayarak, dünya çapındaki ülkelerde her yıl yapılan bir konferans için makale yazmamızı söyledi. Ben de duygusal zekanın askeri yöneticiler ve öğrencilere etkisini anlatan bir makale yazdım. Benim ve bir devremin yazıları beğenildi ve ABD’deki üniversiteye gönderildi” dedi.

‘FETULLAH GÜLEN'İN EVİNDE SOHBETİNE KATILDIM’

ABD'de Fetullah Gülen'in kaldığı eve götürüldüğünü kaydeden B.A., şunları ifade etti:

* Evin girişinde arandım, telefonumu da aldılar. Daha sonra beni bir odaya aldılar. Odada Gülen’in kitaplarını gösterip, okuyup okumadığım soruldu. Okumadığımı söyleyince birini verdiler ve okumamı söylediler. 3-4 saat sonra beni Gülen’in sohbet adı altındaki toplantısına soktular.

* Bana bir köşeye geçip oturmamı, soru sormamamı söylediler. Toplantı bitince beni aldıkları yere bıraktılar. Birlikte geldiğim askeri öğrenciler de zaman zaman ortadan kaybolduğundan, elebaşıyla görüştürüldüklerini düşünüyorum.”

‘ÖRGÜTTEN AYRILDIM’

Bir süre sonra örgütten ayrılmaya karar verdiğini söyleyen B.A., kendisine psikolojik baskı uygulandığını bildirerek, şunları aktardı:

* Örgütten olmayanlara daha fazla baskı yapıldığı için bazı arkadaşlarım daha ilk günlerden bu eğitimi bıraktılar. Ben de örgütten ayrıldığım için baskılara maruz kalınca harp okulundaki eğitimimi bırakmak için dilekçe yazdım. FETÖ’nün içinde yer aldığını bildiğim hiçbir arkadaşım askeri okullarda zorluk yaşamadı. Bu da FETÖ’cü olduklarını gösteriyor. (DHA)