Eski Maliye Bakanı Ağbal’dan deprem vergisi açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, Ankara Sanayi Odası’nın meclis toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Deprem vergileriyle ilgili tartışmalara ilişkin açıklamalarda bulunan Ağbal, “Devletin harcadığı her kuruşun hesabını veriyoruz. Toplanan vergiler özel fona harcanmamış, bütçenin genel geliri olmuş. Alnımız açık ve kimsenin konuşamayacağı bir şey yok” dedi.

Ancak Elazığ’ı vuran deprem sonrası Kızılay bağış çağrısı yapmış ve bunun üzerine “17 Ağustos 1999 depreminden sonra toplanmaya başlayan deprem vergileri ne yapıldı” sorusu sosyal medyada gündem olmuştu.

“Eski Maliye Bakanı” olarak bu sorulara yanıt vermek istediğini vurgulayan Naci Ağbal özetle şunları söyledi:

“BİR DEFALIK VERGİLER”

– 1999 depreminde o zaman doğru bir tercihle acil bir durum var acil bir ihtiyaç var bir defalık vergiler getirilmiş ek gelir vergisi, ek motorlu taşıtlar vergisi, bu arada da özel iletişim üzerine bir vergi getirilmiş. Sonraki yıllarda da bunlar geçici maddeler uzatılmış ama bu toplanan vergiler öyle bir özel fona özel hesaba alınıp da oradan harcanmamış bütçenin genel geliri olmuş oradan harcanmış.

“NORMALDE YAPMADIĞIMIZ BİR ŞEY YAPTIK”

– Vatandaşlarımızın konutlarının yeniden inşası, imarı ve bu anlamda kentsel dönüşümle ilgili 2016 yılında faiz desteği, kira desteği gibi enstrümanlar geliştirildi. Kentsel dönüşüm uygulaması için bütçeden normalde yapmadığımız bir şey yaptık özel hesap uygulaması başlattık. Normalde bütçenin bütün gelirleri havuza gelir, harcamaları da havuzdan yapılır. Ama dedik ki kentsel dönüşüm çok özel öneme sahip bir konu bu konuya özel bir gelir tahsis edeceğiz ve buradan harcayacağız. Bugün birçok kentimizde İstanbul başta olmak üzere insanlarımız bölgelerini kentsel dönüşüme katılıyorlar. Dolayısıyla buradan da bütçeden ciddi anlamda kaynaklar harcıyoruz.

“AFAD’IN BÜTÇESİ SÜREKLİ ARTIYOR”

– Elazığ depreminde bu kadar hızlı müdahale edebildiysek, çok hızlı bir şekilde koordine olabildiysek bunların hepsi için bütçeden kaynak tahsis ettik. Yatırım tarafından, cari harcamalarımızda, personel harcamalarımızda deprem konusunda harcadığımız konular bu topladığımız özel iletişim vergisinden kesinlikle daha fazla. Bugün AFAD'ın bütçesi sürekli artıyor. Ve AFAD'a daha fazla kaynak tahsis edeceğiz.

“BÜTÇENİN İMKANINI ZORLUYORUZ”

– Alnımız açık, kimsenin konuşamayacağı bir şey yok. Özel iletişim vergilerinden toplanandan daha fazla kaynağı bütçe için ayırdık. Milletimiz rahat olsun. Deprem konusunda hükümet olarak, devlet olarak son derece önemsiyoruz, bütçenin imkanını zorlayarak talepleri karşılıyoruz. (İHA-DHA)