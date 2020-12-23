Eski milletvekili Demir Berberoğlu, coronayı yendi ancak kalbine yenik düştü

Eskişehir eski milletvekillerinden Demir Berberoğlu geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti. Eskişehir'de uzun yıllar avukatlık yapan Berberoğlu Doğruyol Partisi'nden 20. Dönem Eskişehir milletvekili seçildi. TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanlığı da yapan Berberoğlu, evli ve bir çocuk babasıydı.

CORONAYI YENDİ KALBİNE YENİK DÜŞTÜ

67 yaşında vefat eden eski miietvekili Berberoğlu'nun bir süre önce corona virüs tedavisi gördüğü ve corona sonuçlarının negatife dönmesinin birkaç gün sonrası geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi. Berberoğlu’nun ölümü nedeniyle Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla başsağlığı dileklerinde bulundu. Büyükerşen paylaşımında, “20. Dönem Eskişehir Milletvekili Demir Berberoğlu’nun vefatını üzüntüyle öğrendim. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine sabır, tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum” ifadelerine yer verdi.

RALLİ ŞAMPİYONUYDU

İlköğrenimini Eskişehir'de yapan Berberoğlu, İstanbul Galatasaray Lisesi ve Ankara Hukuk Fakültesi'nde öğrenimini tamamlamış ve 1977 yılında Eskişehir'de serbest avukatlığa başlamıştır. 1983 yılında DYP Eskişehir Kurucu İl Başkanı sıfatı ile siyasete atılan Berberoğlu, 1995 yılında yapılan genel seçimlerde Eskişehir Milletvekili seçilmiş ve bu görevi sırasında TBMM İnsan Hakları Komisyon Başkanlığı, Adalet ve Anayasa Komisyonu üyeliklerinde bulunmuş, Karadeniz Parlamentosu Başkan Yardımcılığı görevinin yanında Türkiye Rusya Dostluk Grubu Başkanlığı'nı da yürütmüştür.

Otomobil ve Otomobil Sporları'na merakı çocuk yaşlarda başlayan Demir Berberoğlu, yoğun iş hayatından kalan zamanlarının tamamını bu hobisine ayırmıştır. Yarış hayatına 1971 yılında yapılan Hitit Rallisi'ne katılarak başlayan Berberoğlu, o günden bu yana otomobil sporları kariyerini başarıyla sürdürmüştür. Berberoğlu’nun bu başarıları içerisinde bir çok ulusal ve uluslararası birinciliklerinin yanında 2003 Türkiye Klasik Otomobil Şampiyonluğu, 2004 FIA Historic Rally Şampiyonası- Acropolis Rally Kategori 1 Birinciliği, 2007 Türkiye Historic Rally Şampiyonluğu ve 2010 Türkiye Historic Rally Kategori 1 Şampiyonluğu yer almaktadır.