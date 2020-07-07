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Eski muhtar, kayınbiraderine kurşun yağdırdı!

Afyonkarahisar'da eski muhtar, arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı kayınbiraderi Murat Oğur'a kurşun yağdırdı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Oğur, hayatını kaybetti hayatını kaybetti.

08:38 -
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Eski muhtar, kayınbiraderine kurşun yağdırdı!

Ali İhsan Paşa Mahalles’nde meydana gelen olay şöyle gelişti:

Mahallenin eski muhtarlarından İbrahim Y., bir süredir aralarında süren arazi anlaşmazlığı yüzünden kayınbiraderi Murat Oğur ile tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine eski muhtar, tabancası ile kayınbiraderine kurşun yağdırdı.

5 MERMİ İSABET ETTİ

Vücuduna 5 mermi isabet eden Oğur, ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Oğur, hayatını kaybetti.

GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından İbrahim Y., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. (İHA)

Afyonkarahisar Polis
Son güncelleme: 08:41 07.07.2020
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