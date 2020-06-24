Eski muhtar yangına müdahale ederken hayatını kaybetti

Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Kısırlar Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde çıkan orman yangınına vatandaşlarla birlikte müdahale eden 62 yaşındaki Hüseyin Gök elindeki çalılarla yangını söndürmeye çalışırken birden yere yığıldı.

Yangın söndürmeye giden köylülerin çağırdığı 112 acil servis ekiplerinin ilk müdahaleyi yaptığı Gök ambulans ile Milas 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ancak Gök tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

ÜÇ DÖNEMDİR MUHTARLIK YAPIYORDU

Köyde üç dönem muhtarlık yapan Hüseyin Gök' ün cenazesi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Yangın 2 hektarda söndürüldü, jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.