Eski nişanlı kurbanı anne kıza en acı veda

Konya’nın Selçuklu ilçesinde yaşayan Büşra Gizem Güzelsoy bir süre önce nişanlısı Ömer İ.’den ayrıldı. Ayrılığın ardından hayatından endişe eden Güzelsoy, polise giderek Ömer İ.’den şikayetçi oldu ve koruma kararı aldırmak için başvuruda bulundu.

Başvurusu sonuçlanmadan Büşra Gizem Güzelsoy ile annesi Gülya Barutçu’nun (48) içinde bulunduğu otomobilin yanına gelen Ömer İ. anne ve kızına tabancayla kurşun yağdırdı.

AYNI SİLAHLA İNTİHAR ETTİ

Zanlı daha sonra olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri yaptığı incelemede Ömer İ.'nin Selahaddin Eyyübi Mahallesi Nurullah Sokak'ta bulunduğunu tespit etti.

Olay yerine giden polis, tabancasıyla kendini öldürmek isteyen Ömer İ.'yi ikna etmek için çaba gösterdi. Polisin ikna etmek için arkadaşlarını da çağırdığı Ömer İ. tabancasını ateşleyerek kendisini öldürdü.

GÖZ YAŞLARI ARASINDA DEFNEDİLDİLER

Konya’daki işlemleri tamamlanan anne kız son yolculuğuna uğurlanmak için Bursa’ya getirildi. Büşra Gizem Güzelsoy ve annesi Gülya Barutçu, Hamitler Kent Mezarlığı Camisinde kılınan cenaze namazının ardından Hamitler Kent Mezarlığına defnedildi. Gözyaşlarına boğulan yakınları ise herhangi bir açıklama yapmadı.