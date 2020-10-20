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Eski rektör kumpas soruşturmasında gözaltına alındı

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) eski Rektörü Prof. Dr. Cavit Bircan’ın, mevcut ADÜ Rektörü Osman Selçuk Aldemir'e kurulan kumpas ve şantaj soruşturması kapsamında gözaltına alındığı öğrenildi.

Latif SANSÜR
Güncellenme: 16:07, 20/10/2020
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Eski rektör kumpas soruşturmasında gözaltına alındı

Geçtiğimiz günlerde Mehmet Özışık ile Aydın'da gazetecilik yapan Suat Deniz ve eşi Ayla Deniz'in isminin karıştığı ADÜ Rektörü Osman Selçuk Aldemir’e kumpas, şantaj ve cinsel içerikli video soruşturması çerçevesinde ADÜ eski Rektörü Prof. Dr. Cavit Bircan'ında ifadesine başvurulmak üzere gözaltına alındığı öğrenildi. Savcılık talimatıyla harekete geçen Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri Prof. Dr. Bircan'ın Kardeşköy Mahallesi yakınlarındaki villasına polisle baskın yaptı.

DİJİTAL MATERYALLERE EL KONULDU

İfadesi alınmak üzere gözaltına alınan eski Rektör Bircan’ın evindeki aramada bilgisayar, bellek ve diğer dijital materyallere el konulduğu bilgisine ulaşıldı. Mevcut Rektör Selçuk Aldemir'in kendisine itibar suikasti düzenlendiğini belirterek şikayetçi olduğu öğrenildi.

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